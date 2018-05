Netflix cancela evento de lançamento de '13RW' após ataque a escola no Texas

Netflix cancelou o evento de lançamento da segunda temporada de "13 reasons why" que aconteceria nesta sexta-feira (18) em Los Angeles, nos Estados Unidos, por causa do ataque a tiros que deixou 10 mortos em uma escola no Texas.

"Nossos corações estão com as vítimas do tiroteio na Escola de Ensino Médio de Santa Fe, e com todas as vítimas de violências por armas", afirmou o serviço de vídeos em comunicado. "Por causa da tragédia de hoje, estamos cancelando o evento de lançamento de '13 reasons why' esta noite."

Foto: Reprodução/Netflix

A série foi alvo de diversas controvérsias em sua primeira temporada, por retratar a história de jovens envolvidos com bullying e suicídio nos Estados Unidos. No último episódio, um dos personagens aparece com uma grande quantidade de armas.

Na manhã desta sexta-feira, um aluno de uma escola em Houston, no Texas, usou uma espingarda e um revolver calibre 38 para matar 10 pessoas. Ele foi preso pela polícia.

