Netflix assume o posto de empresa midiática mais valiosa do mundo

Durante algumas horas na última quinta-feira (24), a Netflix foi a empresa midiática mais valiosa do mundo. De acordo com a Variety, as ações do serviço de streaming atingiram valor recorde e, pela primeira vez, ultrapassaram as da Disney neste mercado.

Foto: Reprodução/Netflix

No entanto, a alegria da gigante do streaming não durou tanto, Já que ao final do dia, o estúdio de Walt Disney voltou a assumir a dianteira do ranking.

Nesta semana, a Netflix ainda conseguiu superar a Comcast no mercado de ações. Esses marcos certamente são simbólicos, já que demonstram um entusiasmo dos investidores com relação à perspectiva de crescimento da empresa.

Omelete