Netflix aposta no mercado nacional e produzirá mais séries brasileiras

Erik Barmack, VP de conteúdo original internacional da Netflix, afirmou que mais produções nacionais serão realizadas em breve. Durante uma entrevista para divulgação de O Mecanismo, nova série de José Padilha e Selton Mello, o executivo falou de outros trabalhos brasileiros e do potencial do país.

“Existem muitos consumidores da Netflix nesse mercado, então estamos motivados a criar programas com relevância local que as pessoas queiram assistir. Não é apenas 3% ou o Mecanismo, estamos fazendo uma comédia chamada Samantha!, um romance com Coisa Mais Linda e temos mais quatro ou cinco programas que faremos no próximo ano que ainda não anunciamos”, explicou.

A série nacional "O Mecanismo" estreia no dia 23 de março na plataforma (Foto: Divulgação/ Netflix)

O executivo rasgou elogios ao país e disse que a Netflix está se adaptando ao Brasil para criar uma base local que irá conversar não apenas com a audiência local. “Acreditamos que existem pessoas [no Brasil] com potencial em roteiro, atuação, direção e por que não levar isso para o mundo?”.

O Mecanismo estreia no dia 23 de março e tem no elenco Carol Abras (Avenida Brasil) vivendo uma agente federal ambiciosa que é discípula do personagem de Selton Mello. Completam a equipe Enrique Diaz (Justiça), Lee Taylor (Salve Geral), Antonio Saboia (O Lobo Atrás da Porta), Jonathan Haagensen (Cidade de Deus), Alessandra Colasanti (A Verdadeira História da Bailarina de Vermelho), Leonardo Medeiros (Budapeste), Otto Jr. (O Abismo Prateado) e Susana Ribeiro (Liberdade, Liberdade).

A série é escrita por Elena Soarez com a colaboração de Sofia Maldonado. José Padilha também atua no projeto como produtor executivo, ao lado de Marcos Prado. A primeira temporada terá 8 episódios, com cenas filmadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília.

Omelete