Netflix anuncia que não participará do Festival de Cannes neste ano

O diretor de conteúdo da Netflix Ted Sarandos anunciou, em entrevista à Variety, que o streaming não participará da edição deste ano do Festival de Cannes. Segundo o executivo, a organização do evento deixou clara sua mensagem ao impedir que filmes que não sejam lançados nos cinemas franceses participem da disputa pela Palma de Ouro.

"Há um risco ao tomarmos essa direção e ter nossos filmes e cineastas sendo tratados com desrespeito no festival. Eles definiram o tom. Não acho que seria uma boa escolha estarmos lá", afirmou Sarandos.

Foto: Divulgação/Netflix

Em março, o diretor artístico do festival, Theirry Fremaux, anunciou as novas regras para a disputa dos prêmios, sinalizando que a Netflix e outros serviços de streaming poderiam somente exibir suas produções durante o evento. "O pessoal da Netflix ama o tapete vermelho e adoraria ser apresentada com outros filmes. Mas eles entendem que a intransigência do seu próprio modelo é agora oposto a nós", disse.

No ano passado, as produções da Netflix Okja e Os Meyerowitz: Família Não Se Escolhe participaram da competição, sem levar nenhum prêmio. Porém, a presença deles enquanto candidatos a troféus desperou protestos de cineastas franceses e sindicatos, que condenaram a organização do festival.

Omelete