Netflix | 20% do público global do serviço de streaming assiste pelo celular

Logo no começo de 2018, a Netflix já teve um dos dias mais movimentados do serviço de streaming. Falando em um evento para jornalistas na sede em Hollywood [via Variety], a empresa revelou que transmitiu 350 milhões de horas de conteúdo no dia 7 de janeiro. Para referência, a média diária de consumo é de 140 milhões de horas no mundo todo.

O evento revelou mais alguns detalhes interessantes. Por exemplo Scott Mirer, vice-presidente de ecossistemas da empresa, afimou que a TV continua dominando: 60% dos usuários acessa o catálogo pela televisão, enquanto "apenas" 20% do público global da Netflix utiliza o serviço pelo celular.

(Foto: Divulgação)

Dentro desse número, entre 20% e 25% utilizam dados móveis para assistir filmes e séries - mas os números variam muito para cada região. Os espectadores do México, por exemplo, mal gastam seus pacotes de dados para usar o aplicativo.

Dados específicos para o Brasil não foram divulgados.

Omelete