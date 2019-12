Nego do Borel posta foto com Anitta na praia e gera reações

Nego do Borel aproveitou o clima de TBT nesta quinta-feira (12) para compartilhar no Instagram uma foto em que aparece ao lado de Anitta após um mergulho no mar. “TBT do paparazzo pegando nós sem maquiagem na praia (risos). Aquela pós festinha na mansão da Presidente Larissa, aquela 150 BPM”, escreveu o cantor na legenda.





Foto: Reprodução/Instagram

Em seguida, os fãs notaram que a posição em que a foto foi tirada deixou a impressão de que Nego do Borel estava com a mão no bumbum da cantora. “Quase rolou um tapa no bumbum”, disparou uma internauta. “Pensei que a mãozinha estava na bunda da Anitta”, disse mais um. “Tira a mão daí”, brincou outro.

Houve ainda seguidor que shippou o cantor, que namora a atriz Duda Reis, com a "Malandra". “Daria um casalzão”, escreveu um. "Shippo demais", comentou outro.

TV Fama