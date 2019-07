Nego do Borel pede atriz da Globo em casamento

Nego do Borel decidiu dar um passo além no relacionamento com Duda Reis. O cantor, que comemorou seus 27 anos, nesta quarta-feira (10), em Portugal, pediu a atriz de “Malhação”, da TV Globo, em casamento.

De acordo com o colunista Leo Dias, o anúncio do noivado será feito dentro de poucas horas. Entretanto, nem tudo se resume a festa na vida dos pombinhos, já que os dois estão na Europa para a turnê do artista.

Em uma publicação para lá de romântica, o funkeiro se declarou para a amada. “Momentos especiais, que ficam guardados. A gente não sabe dançar, mas a gente tenta, né amor? Te amo”, escreveu.

MSN