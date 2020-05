Nasce segundo filho de Thiago Fragoso com a atriz Mariana Vaz

Thiago Fragoso, 38, comemorou neste sábado (2) o nascimento de Martin, segundo filho dele com a atriz Mariana Vaz, 41. Para celebrar o momento, o ator publicou uma foto em seu perfil em uma rede social segurando a mão do filho. Eles são pais de Benjamin, de oito anos.



"E meu segundo Sol chegou. A vida faz todo o sentido. A vida é boa demais. Bem-vindo, Martin! Parabéns, meu amor Mari Vaz ! Você foi incrível como sempre. Não há melhor pessoa para viver essa nova aventura. Te amo", escreveu o ator, em seu perfil no Instagram.

A notícia de que seria pai pela segunda vez foi publicada pelo ator na véspera de Natal. "Te amo, gatinha. Não poderia haver presente de Natal melhor do que nossa família crescendo! Somos só gratidão! A carinha de felicidade do nosso Ben sabendo que agora será irmão mais velho não tem igual. Te amo! Vamos firmes, fortes e felizes pra essa nova aventura", escreveu o ator, ao publicar foto com a família em seu perfil em uma rede social.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Thiago Fragoso está na novela "Salve-se Quem Puder" (Globo), trama das 19h que suspendeu as gravações devido à pandemia do novo coronavírus. Ele interpreta Alan, um advogado workaholic, ético e correto, mas absorto pelo trabalho, e pai de pai de três filhos adotivos: Tarantino (Daniel Rangel), Queen (Alice Palmar) e Mosquito (Ygor Marçal).

Na história escrita por Daniel Ortiz, três mulheres testemunham a morte do juiz Vitorio (Airton Graça) durante viagem a Cancún, no México. Alexia (Deborah Secco), Luna (Juliana Paiva) e Kyra (Vitória Strada) são obrigadas a fingir que estão mortas e a criar uma nova identidade.

Folhapress