Nasce primeiro filho de Bianca Andrade e Fred em São Paulo; veja foto

O primeiro filho de Bianca Andrade e Fred -- que se chama Cris -- nasceu, nesta sexta-feira (16), em São Paulo.

Foto: Reprodução/Instagram

A notícia do nascimento da pequeno foi divulgada pelos próprios pais nas redes sociais.

Boca Rosa postou uma foto dos três no Instagram.

"Depois de 20 horas em trabalho de parto, posso dizer que vivemos o momento mais mágico das nossas vida. Nosso baby Cris nasceu de parto normal, canceriano do dia 15 de Julho, às 21:14, com 51 cm e 3,7kg de muita gostosura! Ele é tão lindo, gente! Completamente apaixonada. Já já volto pra contar mais!", escreveu Bianca, na legenda da postagem.



Fred também compartilhou a imagem nas redes: "E ele chegou, num parto inesquecível, do jeitinho dele, todo gente boa, simpaticão, emocionando todo mundo, sendo muito parceiro do papai, e principalmente da mamãe, e trazendo um mundo novo à nossa família. Nosso Big Baby Cris nasceu ontem, 15 de Julho, às 21:14, com 3,7kg e 51cm de puro carisma e boas energias".



