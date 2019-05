Nasce o quarto filho de Kim Kardashian e Kanye West

Nasceu na manhã desta sexta-feira (10) o quarto filho de Kim Kardashian e Kanye West. A informação foi confirmada pela empresária através de seu Twitter: "Ele está aqui e é perfeito", babou a mamãe coruja.

Em uma segunda publicação, Kim deu os primeiros detalhes do bebê, porém sem revelar o nome. "Ele também é gêmeo da Chicago (risos). Tenho certeza que ele vai mudar muito, mas agora ele se parece exatamente como ela", disse.



Kim Kardashian e Kanye West (Foto: Getty Images)



A barriga de aluguel contratada por Kim e Kanye entrou em trabalho de parto na noite da última quinta-feira (9). A notícia foi confirmada por uma fonte próxima ao casal para o E! News.

A apresentadora e amiga da família Ellen DeGeneres também avisou que o bebê estava a caminho ao postar um vídeo do programa em que colocou todos os netos no palco com Kris Jenner, mãe de Kim.

Quem