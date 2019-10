Nasce Maria Manoela, filha de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert

Fernanda Lima deu à luz Maria Manoela, sua filha com Rodrigo Hilbert. O casal já é pai dos gêmeos Francisco e João, de 11 anos. A pequena nasceu de parto normal pouco antes das 7h deste domingo (27), conforme a mamãe contou no Instagram.

"Nossa guria, Maria Manoela nasceu cheia de saúde as 6:40 da manhã desse domingo em São Paulo de parto normal, com 3.5 kg. A família está radiante! Obrigada pelos votos de todos os amigos da vida e do Instagram. Agora vamos descansar um pouquinho. Amor, @rodrigohilbert te amo até o infinito! Obrigada pelo pai e marido amado e companheiro que tu é. Que aventura! Bjs de amor”, celebrou.

Antes, o papai coruja já havia anunciado a novidade em seu perfil na mesma rede social. “Ela chegou. Fernanda Lima, como vc é forte, te admiro e te amo muito!! Vc foi incrível!!!”, escreveu no texto que acompanhou um clique do pezinho da filha. A mesma imagem foi postada por Fernanda.

Vários famosos parabenizaram a família e comemoraram o nascimento. "Que alegria! Vivaaaaa", exaltou Larissa Manoela. "Amor demais pra vocês. Deus abençoe", desejou Fernanda Gentil. Rafael Vitti, que também acaba de ser papai, deixou vários emojis de coração.

