Nasce Bento, filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira

Nasceu nesta quarta-feira (8), em Miami, nos Estados Unidos, Bento, o primeiro filho de Thammy Miranda com a coach Andressa Ferreira. A informação foi confirmada pelo colunista Leo Dias, do portal Uol.





Foto: Reprodução/Instagram

De acordo com o jornalista, o bebê veio ao mundo com 4 quilos e 53 cm. “Não existe no mundo sensação melhor! Mas pra mim o que foi mais lindo, foi ver a força da minha esposa e estar com ela nesse momento!", declarou o ator.

O primeiro herdeiro de Thammy e Andressa foi gerado graças a uma inseminação artificial feita em clínica em Miami, nos Estados Unidos.

Em um post nas redes sociais, Gretchen se pronunciou ao compartilhar uma foto em que aparece feliz da vida com a chegada de um novo membro na família. "Como está sendo seu novo ano?? O meu está sendo bemmm cheio de atividade. Vários netos", disse a vovó coruja

TV Fama