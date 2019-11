AHS: Naomi Grossman quer ser vilã em próxima temporada

Naomi Grossman, 44, que interpreta Pepper em "American Horror Story", tem relação bastante próxima com o Brasil. A atriz estudou por um período de sua vida na Argentina e, às vezes, visitava o país vizinho -onde chegou a ter até um namorado brasileiro, no passado.



Em outubro passado, a atriz veio ao Brasil para participar da Horror Expo, em São Paulo. Na ocasião, ela atendeu a fãs e respondeu a perguntas sobre seu papel na série de sucesso exibida originalmente pela FX. Entre um questionamento e outro, Grossman revelou que, se tiver que escolher entre dois papéis para interpretar, optaria pelo de vilã.

"Sei que a Pepper foi considerada pela MTV a pessoa 'mais boa' de toda a American Horror Story. É uma honra, mas eu gosto muito de vilão", disse a atriz, em português. Ela explicou que não sabia qual era o passado de sua personagem na primeira temporada em que apareceu, "Asylum", e afirmou se sentiu mais feliz quando ganhou uma história completa.

"Quando me chamaram para voltar ao personagem, foi totalmente diferente. Eu ficava surpreendida com tudo [...] Só me deram o roteiro do que eu deveria fazer, eu não sabia toda a história. [Nós, atores] Somos os últimos a saber", disse ela, ao acrescentar que achava que o marido de Pepper fosse seu irmão.

Ao saber a verdadeira história de sua personagem, Grossman disse que caiu em lágrimas. Pepper foi abandonada por sua irmã em um orfanato e adotada por Elsa Mars, mas acaba voltando aos cuidados da família e fica encarregada de cuidar do bebê de sua irmã.

O cunhado, porém, se cansa dela e de seu próprio filho e mata o bebê. Ele acusa Pepper pelo crime e a faz ser internada em um asilo. "Foi muito triste, mas bem emocionante [...] Fiquei toda a vida esperando por essa oportunidade."

Grossman participou da 2ª e 4ª temporadas da série -"Asylum" (2012-2013) e "Freak Show" (2014-2015)- o que ajudou os fãs a confirmarem que as temporadas do seriado estão interligadas e não são independentes.

O tempo de preparação para sua personagem chegava a sete horas, já que rosto, orelhas e até as mãos de Pepper eram feitas com maquiagem. Para Grossman, esse processo foi positivo para que ela entrasse na personagem.

"Tinha que lembrar de espirrar antes, porque, às vezes, eram horas sem poder fazer isso", diz. Sem previsão de voltar à série, ela pede aos fãs, caso queiram vê-la novamente, que peçam pelas redes sociais, porque "sempre tem alguém da FX acompanhando as mídias".

O mesmo vale para séries de comédia -apesar de seu primeiro papel de destaque ter sido em uma série de terror, Grossman diz que sua verdadeira paixão é o humor. "A comédia é meu superpoder. Muita gente não sabe que posso fazer, mas posso."

