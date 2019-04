"Não leve as bailarinas", diz Maiara para Leonardo

Maiara, da dupla com Maraisa, e Fernando, da dupla com Sorocaba, jantaram juntinhos na noite desta segunda-feira (15) e a cantora registrou um momento brincalhão do casal nas redes sociais. O sertanejo, que faz aniversário no dia 21 de abril, está organizando uma celebração.

"Estava discutindo com o Fernando sobre o aniversário dele, e como você vai cantar, fazer o show, falei para ele que não precisa levar as bailarinas, né, Fernando? Só o Leonardo está bom", brincou Maiara, enquanto o namorado olhava incrédulo para a câmera.

Os rumores de romance entre os cantores tiveram início em janeiro, quando eles viajaram para os Estados Unidos com amigos. Maiara e Fernando assumiram o namoro em março.

