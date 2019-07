'Não falta mais nada nesta vida', diz Anitta em apresentação na Copa América

A cantora Anitta, 26, foi aplaudida por sua apresentação na final da Copa América, neste domingo (7). Ela cantou com o porto-riquenho Pedro Capó, 38.

Eles fizeram duetos em suas músicas. Anitta escolheu o seu sucesso mundial "Downtown", que originalmente ela canta com J. Balvin. Já Capó executou a canção "Calma". O estilo ousado da brasileira, que foi toda de branco à apresentação, foi criado pela fashion designer Helô Rocha.

No meio da apresentação, Anitta fez uma homenagem e disse: "Luz ao mestre João Giberto", para lembrar a morte do pai da bossa nova, neste sábado (6).

A carioca disse que não esperava o convite para fazer parte do encerramento da Copa América. Ela já se apresentou na abertura dos Jogos Olímpicos no Rio, em 2016, a cantora já cantou com Iggy Azalea fez parcerias com Snoop Dogg e Madonna.

Com tanta coisa no seu currículo, ela diz que não falta nada em sua lista. "Posso ser sincera? Não falta nada. Tive todos esses momentos lindos na minha carreira, momentos que, por mais focada e determinada que eu seja, não imaginava viver. Estou no momento só de agradecer mesmo. Tudo o que acontecer daqui para à frente será um plus. Não posso pedir mais nada".

O show da cantora no encerramento do evento esportivo foi um dos assuntos mais comentados no Twitter. A maioria dos internautas disse que era esperado que Anitta fosse vaiada por causa de sua posição política. O evento teve a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Justiça Sérgio Moro. Aplaudida, os fãs da cantora comemoram nas redes sociais.

O próximo passo de Anitta é sua turnê no exterior. "Vou me dedicar a esses shows e estou muito feliz. Mas até o final do ano ainda tem muita coisa para acontecer, com os feats [parcerias] internacionais que estão por vir. A agenda está cheia", afirmou Anitta por meio de sua assessoria de imprensa.

FolhapressMaria Clara EstrêlaSandy Swamy