'Não é para mim', diz Leonardo sobre open bar na turnê de Sandy e Junior

O cantor Leonardo , 56, brincou com o fato de nos shows da turnê de Sandy e Junior só ser servido água no open bar. "Eu amo a Sandy e o Junior , mas só água... Esse lugar não é para mim", disse ele, no sábado (10), no programa Altas Horas (Globo).

Chitãozinho , tio da dupla, logo respondeu: "Ele prefere o show do Zeca Pagodinho, aí ele está em casa."

Os dois sertanejos, além de Xororó e Zezé di Camargo & Luciano estavam no programa comandado por Serginho Groisman para falar sobre a volta da turnê do projeto Amigos.

O open bar de água virou piada e viralizou na internet assim que Sandy e Junior anunciaram a turnê pelo Brasil, depois de 12 anos separados. Isso porque, dois dos pacotes VIPs, que não dispensavam a compra do ingresso, apresentavam como vantagem "água liberada para consumo". O preço de R$ 350 (pacote gold, sendo R$ 400 para São Paulo e Rio) e R$ 600 (pacote diamante) potencializou a brincadeira.

Além da água, os outros benefícios do pacote gold são entrada antecipada no show, credencial personalizada e acesso à passagem de som dos artistas. No pacote diamante, são as mesmas vantagens mais uma tour pelo backstage, o que não inclui visita ao camarim da dupla.

Ainda no Altas Horas, Zezé di Camargo cobrou Xororó por não ter conseguido ingresso para os shows de Sandy e Junior -a venda de ingressos da turnê foi marcada por longas filas presenciais e online.

"O Xororó não deu ingresso nem para os amigos. Tentei comprar na internet, não consegui, quando liguei para o Xororó, ele falou: 'Se Vira'".

"Nem para os parentes têm", respondeu Xororó.

Sandy e Junior estrearam a turnê Nossa História no dia 12 de julho, em Recife. Serão ao todo 15 show pelo país.

