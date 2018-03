'Não conversamos, ainda', diz Túlio Gadêlha sobre morar com Fátima Bernardes

Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes caíram na folia de Olinda, em Pernambuco, e curtiram juntos os blocos de rua e os desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. "Foi um Carnaval muito bom e vão ter outros aí", garantiu o advogado em entrevista ao "TV Fama". Morando em regiões diferentes, os dois não cogitaram a possibilidade de morar juntos. "Não conversamos sobre isso, ainda", disse. Em recente vinda à cidade maravilhosa, o rapaz foi apresentado pela primeira vez aos amigos da apresentadora.

Deixando declarações apaixonadas para Fátima em sua rede social, Túlio declarou que "como todo namorado, tento ser o melhor" e é só elogios à namorada: "Ela é uma pessoa muito incrível e me faz feliz". Questionado sobre casamento com a jornalista, o rapaz despistou: "É como todo relacionamento. A gente tem três meses, está bem cedo".



Foto: reprodução/instagram

Mãe dos trigêmeos Laura, Vinícius e Beatriz, Fátima revelou em seu programa que conhecia Túlio antes de engatar o namoro. "Acredito no amor e acredito que tem determinados momentos da vida que você está pronta para enxergar determinadas coisas. Em outros momentos, não. Comigo, recentemente, tem sido assim. Em determinado momento já tinha encontrado essa pessoa e não tinha despertado nada. Naquele momento não estava pronta", contou. A aproximação então aconteceu em uma outra ocasião: "Em outro momento, você reencontra aquela pessoa e pronto! A disponibilidade que você tem para o seu olhar é que vai mudando aos poucos".

Para encontrar o namorado nordestino, Fátima está sempre em ponte-aérea. No fim do mês passado, ela viu seu nome em meio a uma campanha receber o título de cidadã pernambucana. Políticos da cidade alegam que a comunicadora tem divulgado bastante a cultura do Estado em suas redes sociais.

Terra