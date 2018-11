Nanda Costa curte praia de nudismo na África do Sul

Nanda Costa vai a praia de nudismo na África do Sul: "Quem aí já foi?"



Nanda Costa está curtindo dias de férias na África do Sul e, neste domingo (25), contou para os seguidores do Instagram que visitou a praia Bakoven, conhecida por ser liberal com a prática do nudismo.

A atriz publicou uma foto no local com um biquíni preto e shorts jeans, e perguntou na descrição: “Quem já foi a uma praia de nudismo?”

Os seguidores elogiaram a beleza da atriz no clique. “Lan Lahn é muito sortuda”, brincou um fã, se referindo à namorada de Nanda. “Como você é linda”, disse outra internauta.





Rede TVAdriana Magalhães