Namorado de Débora Nascimento posta foto elegante da atriz

O dermatologista Luiz Perez postou uma foto de sua nova namorada, a atriz Débora Nascimento , que este ano acabou seu relacionamento com José Loreto.



O dermatologista Luiz Perez postou uma foto de sua nova namorada, a atriz Débora Nascimento. Instagram



Na imagem, Débora está com seu look de madrinha de casamento, que usou na cerimônia que oficializou a relação entre Thaila Ayala e Renato Góes, no último sábado, em Recife. Na legenda, uma discreta declaração: "Sintonia".



Quem