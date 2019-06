Namorada de Rafael Miguel faz tatuagem para homenagear ator

Isabela Tibcherani, de 18 anos, fez uma tatuagem para homenagear o ator Rafael Miguel, que foi morto junto com os pais no último dia nove, em São Paulo. Os dois namoravam há pouco mais de um ano. A polícia aponta o pai de Isabela, Paulo Cupertino, como responsável pelos disparos.

A jovem tatuou, em inglês, “together, always”. Em português, a frase significa “juntos, sempre”. Isabela mostrou a imagem em seu perfil no Instagram. “Tua, meu amor”, diz o texto que acompanhou a postagem.





Foto: Reprodução

Sogro de ator segue foragido

Imagens de possíveis disfarces usados por Paulo Cupertino para esconder sua identidade foram divulgados pela Polícia Civil de São Paulo nesta quarta-feira (19).

Uma foto real de Paulo foi utilizada como base para os peritos do Laboratório de Arte Forense da Polícia Civil produzirem as fotos do homem usando boné, barba, óculos e com o cabelo raspado.

Vídeos do circuito interno mostram o homem logo após o crime. Segundo as imagens, obtidas pelo RedeTV News nesta terça-feira (18), o carro da família chega ao local por volta das 13h40 e, dois minutos depois, Paulo passa na direção contrária. Foram dois minutos entre a chegada da família, o assassinato e a fuga dele - assista mais abaixo.

Cupertino teve a prisão temporária decretada no último dia 11, e, desde então, segue foragido. Na casa dele, a polícia encontrou munições de pistola 380. Um revólver foi apreendido na oficina do acusado. “Fomos cumprir alguns mandatos, inclusive na loja que ele trabalha ou que é propriedade dele e a gente achou munição. Carregador de 380 e munição de revólver também”, disse o delegado Bruno Tessari, ao A Tarde É Sua, que é responsável pelo caso do assassinato do ator de “Chiquititas”. “A gente apreendeu uma caixa de uma pistola taurus e também calibre 380”, completou.

Sobre a quantidade de munições, Tessari afirmou: “Não calculamos ainda, mas o carregador estava completo”. “Tem um registro de revólver no nome dele [Paulo Cupertino Matias], mas bem antigo, tipo anos 60 e tal”, acrescentou.

O crime

As mortes do ator Rafael Miguel e dos pais dele foram resultado de uma discussão com o pai da namorada do jovem, que não concordava com o relacionamento. A informação consta no boletim de ocorrência do caso registrado como homicídio consumado no 98º DP, do Jardim Miriam, e foi confirmada pela polícia ao Portal da RedeTV!.

Rafael morreu no último dia 9 bairro de Pedreira, na zona sul de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), além dele, seus pais, João Alcisio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50, foram executados no portão da casa da namorada do artista, no início da tarde.

Inicialmente, os três foram recebidos por Isabela Tibcherani, de 18 anos, namorada do ator, e pela mãe da menina. Entretanto, no meio da conversa, o comerciante Paulo Curpertino Matias, de 48, pai de Isabeli, chegou ao local armado e fez disparos contra as vítimas. O suspeito fugiu e está desaparecido.

Em nota, a assessoria da SSP informou que "João Alcisio Miguel, de 52 anos, Miriam Selma Miguel, de 50, e Rafael Henrique Miguel, de 22, morreram após serem baleados, por volta das 13h55 de domingo (9), na Estrada do Alvarenga, no bairro Pedreira, na zona sul da Capital. O caso é investigado pelo 98º Distrito Policial (Jardim Miriam) e as equipes estão em diligência para localizar e prender o autor do crime”.

