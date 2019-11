Namorada de Ludmilla posa com decote profundo

Namorada de Ludmilla, Brunna Gonçalves surgiu no Instagram no sábado (17) para mostrar a maquiagem, mas o que roubou mesmo a cena foi o decotão que deixou os seios fartos ainda mais em evidência.





Foto: Reprodução Instagram

“Apareceu a margarida, hahahaha. Fiz um tutorial de make ontem nos meus Stories. Quem tiver alguma dúvida, só comentar aqui”, escreveu na legenda.

Ludmilla, como de costume, deixou comentários apaixonados para a amada. Primeiro, mais safadinha: “Ô sorteeee”, brincou. Depois, deixou um trocadilho que dividiu opiniões dos internautas que reagiram à mensagem.

“Oi, Bruna. Estou te seguindo pois sempre me disseram para seguir meus sonhos”, declarou. Foi o suficiente para vários seguidores de Brunna comentarem… mas tudo com carinho. “Esta foi a cantada com mais sentido que eu já vi. Arrasou, Lud”, divertiu-se uma fã. “Menos, querida”, ponderou outra.

TV Fama