Namorada de ator de 'Chiquititas' pede proteção contra o pai

O advogado Eliton Lima dos Santos disse que irá solicitar à Justiça, nesta quinta-feira (13), uma medida protetiva contra o suspeito de matar a tiros o ator Rafael Henrique Miguel, 22 anos, e os pais dele, domingo (9), no bairro Pedreira (zona sul). A solicitação também será feita contra o irmão do acusado, que não teve a identidade informada.

A medida, caso aceita, irá proibir que os dois irmãos se aproximem de Isabela Tibcherani Matias, 18 anos, filha do suspeito pelo triplo homicídio, da mulher dele, Vanessa Tibcherani de Camargo, 39, e de seu outro filho, de 13 anos.

Paulo Cupertino Matias, 48, que está foragido, é acusado de matar a tiros o ator e seus pais, Miriam Selma Miguel, 50, e João Alcisio Miguel, 52, no momento em que eles chegaram em frente à casa da namorada do artista, filha do acusado, acompanhados da jovem. O motivo seria ciúmes.

Em depoimento à polícia, na segunda-feira (10), Vanessa disse que Matias a agredia constantemente, além de bater na filha, que namorava o ator assassinado, e em seu outro filho.

Nesta quarta-feira (12), a Justiça decretou a prisão temporária, por 30 dias, do comerciante acusado pelo triplo assassinato.

Segundo a juíza Débora Faltarone, os três homicídios foram dolosos (com intenção de matar) e hediondos, pelo fato de, "em tese", terem sido por motivo torpe e que dificultou a defesa das três vítimas.

"Ademais, a narrativa dos fatos demonstra a gravidade dos crimes e a acentuada periculosidade do investigado que, após o cometimento do crime, empreendeu fuga, estando desaparecido desde então", diz trecho da decisão judicial.

A reportagem apurou que Matias foi indiciado por nove crimes nos anos 1990. Segundo a SAP (Secretaria da Segurança Pública), gestão João Doria (PSDB), Matias cumpriu pena, por assalto a um carro forte entre setembro de 1993 e dezembro de 1994.

FAMA

O ator Rafael Henrique Miguel, que foi o personagem Paçoca, da novela infantil "Chiquititas", do SBT, participou de novelas da TV Globo e ganhou fama por causa de um comercial em que aparecia brigando com a mãe para comer brócolis.

FolhapressMaria Clara EstrêlaSandy Swamy