Naldo nega reconciliação com Moranguinho: 'Isso não procede'

Naldo negou a notícia circulada na imprensa nesta quinta-feira (22) de que ele e a mulher, Ellen Cardoso, teriam reatado o casamento e estão morando juntos novamente. "Em relação as informações que foram divulgadas na imprensa sobre o meu retornio com a Ellen, digo que isso não procede. Eu mais que ninguém desejo ter minha família de volta. Espero se Deus quiser em breve ter boas notícias. Obrigado pelo carinho dos fãs e pelo respeito que grande parte da imprensa tem comigo", declarou o cantor no Instagram.

Naldo e Moranguinho (Foto: Reprodução)



Denúncia por agressão e porte de arma

O cantor e compositor carioca foi preso dia 6 de dezembro, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Mas foi solto logo depois, após o pagamento da fiança, de valor não informado. Segundo comunicado da Polícia Civil do Rio, agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, por determinação da delegada Viviane Costa, prenderam o artista em flagrante por posse de arma de fogo e munições. Ellen Pereira Cardoso, a Mulher Moranguinho, denunciou o marido após ter sido agredida dia 2 de dezembro. Segundo ela, durante uma briga, Naldo a agrediu com socos, chutes e puxões de cabelo.





