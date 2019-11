De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, do “A Tarde é Sua”, Najila Trindade se envolveu em um novo escândalo. A modelo teria sido expulsa da casa de um novo affair e acusado o rapaz de agressão.

Segundo o jornalista, após toda a polêmica com Neymar, Najila foi morar em Ilhéus, na Bahia, e acabou conhecendo um rapaz que é dono de uma rede de pousadas. Ele, que tinha um relacionamento, se prontificou a hospedá-la em sua casa, que fica em um condomínio de luxo da região.

O rapaz acabou se envolvendo com Najila Trindade, terminou o seu relacionamento e a modelo passou a morar em sua residência com o filho. Conforme fontes entrevistadas por Lo-Bianco, Najila teria feito um acordo em que repassaria ao novo affair R$ 100 mil do R$ 1 milhão que ela acredita que irá ganhar na ação contra Neymar pela divulgação de suas fotos íntimas.





Najila Trindade se envolve em escândalo com novo affair. Reprodução

Ao decorrer do tempo, o casal começou a protagonizar diversas brigas acaloradas relacionadas a dinheiro e despesas. Os vizinhos ficaram incomodados com a situação e comunicaram a polícia no dia 28 de outubro.

O colunista de Sonia Abrão teve acesso a uma foto exclusiva de Najila Trindade conversando com um policial ao lado de um dos vizinhos e ela teria declarado que foi vítima de agressão. Já o rapaz teria dito que queria a saída da modelo de sua casa e só conseguiu com a ajuda da autoridade.

Em seguida, a polícia não teria aceitado a acusação de Najila e só registrou a confusão em si. Segundo Lo-Bianco, o advogado da modelo negou qualquer tipo de briga, mas confirmou que no dia 28 ela deixou a casa do rapaz, mas não por causa de briga e sim porque ela resolveu ir para um apartamento próximo ao colégio do filho.

