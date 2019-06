Caso Neymar: Najila é alvo de B.O feito pela Policia

Najila Trindade Mendes de Souza, modelo que acusa Neymar de estupro, é alvo de um boletim de ocorrência registrada pela própria Polícia Civíl. Nesta quarta-feira, de acordo com o diário Agora, a corporação acusa a mulher, de 26 anos, de difamação.



No BO, registrado na 6ª Delegacia Seccional de Santo Amaro, o delegado José Fernando Bessa afirmou ter tido conhecimento das declarações de Najila em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, do SBT, em que ela insinuou que a polícia seria “comprada”.

“É, mas a polícia está comprada, né? Ou não? Ou eu estou louca?”, respondeu a modelo ao ser questionada sobre o fato da polícia só ter encontrado as digitais dela e da empregada no apartamento supostamente arrombado em que teria sido furtado o tablet com o vídeo que comprovaria suas acusações.

O delegado alega que foi “maculada não só a honra da Polícia Civil como instituição [...], mas, sobretudo a honra objetiva dos servidores lotados nos IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt), responsáveis pela coleta do material papidatiloscópico”, ou seja, as digitais.

O SINDPESP (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo) e a ADPESP (Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo) também repudiaram, por meio de notas, as declarações da modelo.

MSNMaria Clara EstrêlaSandy Swamy