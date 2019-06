Na reta final da gravidez, Ticiane Pinheiro posa nua em ensaio

Ticiane Pinheiro está na reta final da primeira gravidez do casamento com César Tralli. Na manhã deste domingo (16), o fotógrafo Danilo Borges compartilhou um clique em que mostra a apresentadora nua exibindo o barrigão de nove meses de gestação.







A apresentadora celebra 43 anos neste domingo,16, e está no interior de São Paulo, em um resort, comemorando a data com o marido, a filha, Rafaella - fruto de seu relacionamento com Roberto Justus -, os pais, Helô e Fernando Pinheiro e as irmãs,Kiki e Jô.



No Instagram, ela chegou a compartilhar fotos da festinha que recebeu . "Começando as comemorações do meu niver com uma festa surpresa feita pela minha família!!! Parabéns para mim! Viva euuuu", disse ela na legenda.







QUEMNathalia AmaralSandy Swamy