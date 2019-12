Na reta final da gravidez, Andressa Ferreira exibe barrigão

À espera de um menino, fruto da relação com Thammy Miranda, Andressa Ferreira, usou o Instagram nesta segunda (16) para mostrar o barrigão na reta final da gestação e questionar seguidoras sobre suas histórias durante a gravidez.





Foto: Reprodução Instagram

Na imagem, a influencer aparece em selfie em frente ao espelho e exibindo a barriga.

Na legenda, Andressa aproveitou a oportunidade para fazer um questionamento sobre maternidade para as mamães de plantão. “Vc conseguiu amamentar de boa ou não? Até qto tempo? De qtas em qtas horas? Ou acabou sendo um processo dolorido pra vc? Vamos compartilhar histórias mamães!”

Nos comentários, as seguidoras fizeram questão de respondê-la. “1 ano e 2 meses e contando 😍 no inicio 1 pequena fissura que me fazia chorar. Mas que valeu a pena cada esforço. Ate hj recebe o Meu leite em dias que estou de plantao. Ainda tem muito leitinho”, afirmou uma. “Thomaz amamente até 6 meses, aí ele experimentou comida e não quis mais mamar. Liz tá com 2 meses e mama no peito mais a noite, de dia não tá querendo muito não. Mas nas duas tive muito leite. Do Thomaz machucou muito o peito pq não tinha muita informação, da Liz não machucou nao”, acrescentou mais uma.

O bebê que está à caminho se chamará Bento e irá nascer numa clínica nos Estados Unidos, onde o casal fez o procedimento de inseminação artificial.

TV Fama