Músculos de ator atrapalharam uso de figurino em 'The Witcher'

Tim Aslam, figurinista da nova série da Netflix "The Witcher", afirmou em entrevista ao portal Polygon, que o ator Henry Cavill, 36, que interpreta o personagem Geralt na produção, chegou a desgastar o figurino durante as gravações por conta dos seus músculos.

O designer disse que o porte físico do ator, conhecido por viver Superman nos cinemas, chegou a atrapalhar as filmagens já que "seus músculos desgastavam o couro em uma velocidade alarmante", e por isso era preciso substituir o traje constantemente para garantir que tudo estivesse em perfeito estado em frente as câmeras.

Ao portal Polygon, o ator afirmou que o seu cabelo e roupas usadas pelo seu personagem, o ajudam a incorporar o bruxo. "Se tornou um componente essencial para me tornar o personagem de manhã. Primeiro porque demora bastante, e segundo porque é um visual muito particular. Queria me certificar de que Geralt pareceria um bruxo que é durão, mas que continua cru", disse Cavill ao site

No início deste mês, Cavill veio ao Brasil para participar da CCXP 2019 em São Paulo. A presença do ator pegou todos os fãs de surpresa. O protagonista da série "The Witcher", veio acompanhado da produtora Lauren Schmidt Hissrich.

No Brasil, em conversa com a imprensa, Cavill afirmou que já era fã da sequência de livros que serviu de base para a série homônima, bem como do game inspirado nela, "The Witcher 3". A história gira em torno de um dos últimos bruxos do Planeta Geralt e suas aventuras como um caçador de monstros solitário.

Com gravações em diferentes lugares da Europa, mas especialmente em Budapeste, o ator contou que ficou "fisicamente exausto", mas que não via a hora de a produção estrear, o que aconteceu no último dia 20 de dezembro.

Um segundo ano da série já está confirmado para 2021, e terá oito episódios, assim como a primeira temporada.

FolhaPress