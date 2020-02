Mulheres se unem após descobrir plano dos homens no BBB 20

O plano dos brothers do BBB 20 não durou muito tempo. As sisters descobriram que os homens da casa estavam tentando encontrar meios de fazer com que elas dissessem algo que as comprometessem no reality, e foram tirar satisfação na madrugada desta segunda-feira (2).

A briga começou no quarto, quando Gizelly e Marcela contaram para Mari o jogo dos brothers, revelando o suposto plano de sedução para com ela, que caiu no chorou ao saber. Após a última eliminação, as duas ouviram Hadson dizer que estavam usando Lucas "para distrair, para que as mulheres cedam, as que são casadas lá fora".

O plano então foi exposto para todas as sisters da casa, mas Hadson negou: "O único plano que existiu entre nós é que a família JJ não votava em JJ. Isso eu assumo e garanto [...] Você está deduzindo coisa errada", disse em frente a todos. "Vamos raciocinar. Me acusem do que quiser, do que eu tenha falado, não do que vocês acham que eu falei. Vamos ser coerentes".

Mais tarde, Bianca, também conhecida por Boca Rosa, questionou as meninas, dizendo que não acreditava que Hadson havia falado tais coisas. "Bia, acorda. O Hadson é o vilão dessa edição", alertou Manu Gavassi. "Não amiga, não adianta, ninguém vai me manipular não", respondeu Bianca.



Mulheres se unem após descobrir 'plano de sedução' dos homens no BBB 20. Reprodução



A influenciadora chegou a perguntar a Hadson sobre se ele era sincero com ela e com Mari, e recebeu um "sim" como resposta. Flayslane, então, questionou "qual o plano para Mari", e Hadson afirmou que seu problema com ela havia sido pelo Castigo do Monstro que ela o deu.

Por ter desacreditado nas colegas da casa, Bianca acabou sendo criticada nas redes sociais e a hashtag "Fora Boca Rosa" subiu no Twitter em poucos minutos, permanecendo como o terceiro assunto mais comentado na manhã desta segunda-feira.

Quem acompanhou o caso foi a cantora Luisa Sonza. Durante a madrugada, ela usou seu Twitter para alertar: "Nunca caiam em conversa de macho! Sempre mulheres juntas. Ai que momento, Brasil". Depois, ela repetiu uma frase dita por Manu Gavassi no reality: "Vamos destruí-los".

Folhapress