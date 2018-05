Mulher-Maravilha 2 | Heroína ganhará um novo figurino de batalha na sequência

A Warner fez sua apresentação na Licensing Expo e revelou que Diana deve ganhar um novo figurino em Mulher-Maravilha 2 (via Screen Rant). A informação foi divulgada no Twitter por Daniel Eliesen. Segundo ele, o estúdio também divulgou prévias da vilã Mulher-Leopardo (Kristen Wiig):

"Sobre Mulher-Maravilha 2, eles explicaram os tons do filme e mostraram alguns artes conceituais do novo figurino da Mulher-Maravilha. Também mostraram uma pequena prévia do que estão tentando fazer com a Mulher-Leopardo".

Foto: Reprodução/Warner Bros.

Questionado sobre mais detalhes, Eliesen respondeu: "A Mulher-Leopardo realmente era uma imagem prévia, baseado em como eles querem que ela fique. É difícil explicar, mas provavelmente é o que você pensa. Para a Mulher-Maravilha, é uma armadura de batalha. Muito legal":

Foi confirmado recentemente que Patty Jenkins teve seu salário triplicado para o novo filme da DC, que terá Gal Gadot de volta ao papel principal - leia mais.

Ainda não há muitos detalhes sobre a trama da sequência, mas Jenkins confirmou que a história será na década de 80 - saiba mais. Patty Jenkins e Gal Gadot retornam e Kristen Wiig será a vilã Mulher-Leopardo. Mulher-Maravilha 2 chega aos cinemas em 1º de novembro de 2019.

Omelete