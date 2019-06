Mulher-Maravilha 1984: Gal Gadot veste armadura dourada

A diretora Patty Jenkins divulgou um novo pôster de Mulher-Maravilha 1984 , dando destaque à atriz Gal Gadot vestindo uma armadura dourada -- que, em muitos aspectos, remete às dos Cavaleiros de Ouro de Os Cavaleiros do Zodíaco.

A campanha oficial do filme começa em dezembro deste ano, mas a diretora disse que "mal podemos esperar", apresentando o novo visual. Ela também informou que a Warner Bros. não terá participação no Hall H da San Diego Comic-Con.

A sequência do filme de 2017 dirigido por Patty Jenkins antes estava previsto para chegar aos cinemas no dia 1 de novembro de 2019, cerca de oito meses antes da nova data. Essa é a segunda produção da DC Comics que sofre atraso em pouco tempo: The Flash deve estrear um ano depois, em 2021.



MSNMaria Clara EstrêlaSandy Swamy