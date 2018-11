Mulher de Wesley Safadão se queixa de ataques em Instagram

A mulher de Wesley Safadão, Thyane Dantas, vem se queixando da onda de ataques que recebeu em posts patrocinados em sua conta no Instagram.

A digital influencer retornou as suas atividades profissionais após dar à luz ao filho, Dom, em 18 de setembro. A rede social é a sua principal ferramenta de trabalho e falou sobre como é irônico ser atacada por fazer o que mais ama.

Foto: Reprodução/Instagram

"Foram bater de frente exatamente com os meus sonhos e realizações. Essa perseguição estava vinculada a qualquer tipo de marca ou pessoa que eu publicasse no meu perfil. Quando publico algum tipo de coisa, esse grupo se organiza e ataca com ódio e palavras tristes.", afirmou.

Segundo Thyane, os ataques são feitos através de perfis fakes e que ocorreram mais de uma vez após os posts pagos serem publicados.

"Existe crime e uma pena. Por mais que demore, temos como chegar a essas pessoas", desabafou Thyane.

Folhapress