Mulan | Live-action deve começar produção em agosto, com alto orçamento

De acordo com o Pursue News, o live-action de Mulan deve começar sua produção em agosto, na Nova Zelândia. O site afirma que a produção tem uma escala grandiosa, com orçamento estimado em US$ 290 milhões.

Fontes disseram ao site que a produção terá sets grandes, que serão construídos pela mesma equipe que fez os cenários de Asgard em Thor: Ragnarok.

Foto: Disney/Divulgação



O live-action de Mulan será dirigido por Niki Caro, que se torna a quarta mulher a dirigir um filme de ação com orçamento maior do que US$ 100 milhões e a primeira a comandar um projeto com o valor de US$ 290 milhões.

Recentemente, Donnie Yen foi confirmado no live-action de Mulan como o comandante Tung, um mentor e professor da heroína. A chinesa Liu Yifei, uma das atrizes mais populares desta geração no país, dará vida à protagonista e Jet Li também pode estar no elenco - saiba mais.

A produção é dirigida por Niki Caro e Lauren Hynek e Elizabeth Martin assinam o roteiro. Chris Bender e J.C. Spink são os produtores. A estreia está marcada para 27 de março de 2020.

