MTV confirma retorno de 'acústico MTV' com Tiago Iorc

Tiago Iorc está de volta e já tem data para voltar aos palcos. A MTV confirmou o retorno do Acústico MTV com o cantor, que vai apresentar pela primeira vez seu novo álbum, Reconstrução. O show exclusivo para convidados será gravado em 30 de maio.

"Todo mundo tem um Acústico preferido, uma história pessoal para contar sobre esse projeto que marcou a história da MTV. Por isso, estamos vibrando tanto com a retomada desse projeto", comenta Tiago Worcman, Vice-Presidente da MTV América Latina. "Contar com o Tiago Iorc, que também está retornando após um período longe dos fãs, é demais. Não poderia acontecer melhor parceria para esse momento!", completa.





Foto: Reprodução

No Brasil, o Acústico MTV já recebeu grandes nomes como Legião Urbana, Rita Lee, Gilberto Gil, Capital Inicial, Charlie Brown Jr, Cidade Negra, Kid Abelha, Zeca Pagodinho, Ira, Titãs, Gal Costa, Os Paralamas do Sucesso, Lulu Santos, Cássia Eller, Roberto Carlos, Jorge Ben Jor, O Rappa e Sandy & Junior. A última edição brasileira foi gravada em 2011, com Arnaldo Antunes.

Entre os shows internacionais, o MTV Unplugged Nirvana, gravado em 1993, em Nova York, é o grande destaque. Este foi o primeiro álbum ao vivo da banda, lançado em novembro de 1994. A versão em DVD foi lançada em 2007.

Em 2015, Tiago lançou Troco Likes, seu quarto trabalho. Por esse disco, teve duas indicações ao Grammy Latino. Após um período afastado da mídia, o cantor lançou recentemente um álbum visual e surpreendeu os fãs.

