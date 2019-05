Morte de GD faz Wesley Safadão cancelar lançamento de música

Abalado com a morte de Gabriel Diniz , Wesley Safadão, 30, resolveu cancelar o lançamento da música "Desencana", gravada em parceria com MC Kekel, que estava marcado para esta quinta-feira (30).



Nota encaminhada pela assessoria de imprensa de Safadão afirma que devido a "perda irreparável", o lançamento foi adiado. Uma nova data será anunciada em breve, diz a nota. O show marcado para sexta (31), em Barra dos Garças (MT), está confirmado.

Nesta terça-feira (28), Wesley Safadão era um dos mais abalados no velório do amigo, que aconteceu no ginásio O Ronaldão, no bairro Cristo Redentor, em João Pessoa (PB).

"Não estou conseguindo explicar o que estou sentindo no coração. Desde que vi o Gabriel pela primeira vez, vi que era um cara diferenciado. E agradeço a Deus por eu ter feito parte da vida dele. Quando soubemos da notícia, ficamos sem querer acreditar [...]. Nas últimas vezes que a gente se encontrou o que ele falava era: 'chegou a minha vez. Vou trabalhar mais ainda e realizar todos os meus sonhos'", lembrou Safadão, que investiu na carreira de Diniz.

O cantor, famoso pelo hit "Jenifer", morreu na segunda-feira (27) em um acidente de avião. Aos 28 anos, ela estava viajando em um monomotor, indo de Salvador para Maceió para comemorar o aniversário da namorada, a psicóloga Karoline Calheiros, 25.

A aeronave em que Gabriel estava não tinha autorização para fazer táxi aéreo . Segundo informações da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o monomotor é do Aeroclube de Alagoas e tinha a autorização apenas para fazer voos de instrução.

Gabriel é o terceiro ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró a perder a vida de forma trágica. Os cantores Eliza Clívia e José Inácio Alexandre da Silva morreram em acidentes de trânsito. Além dos três, o guitarrista Edivan Paulo da Silva também foi vítima fatal de um acidente.

O corpo do cantor foi sepultado por volta das 17h desta terça-feira (28), no cemitério Parque das Acácias, em João Pessoa. Apenas familiares e amigos próximos puderam ter acesso ao local do enterro.

Do lado de fora, uma multidão aguardava a chegada do corpo que foi transportado do ginásio até o cemitério em um carro do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. Nos momentos finais do velório, a namorada do cantor passou mal e foi amparada pela equipe médica que estava no local.

Folhapress