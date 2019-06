Morre o maestro Silvio Baccarelli

Morreu na manhã desta sexta-feira, 21, o maestro Silvio Baccarelli, responsável pela idealização de projetos de formação musical e de inclusão social que fazem parte do Instituto Baccarelli. Ele estava com 88 anos. Baccarelli sofria do Mal de Alzheimer.

O velório teve início às 18 horas desta sexta-feira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O corpo será cremado no Crematório da Vila Alpina, na manhã de sábado, 22.

Silvio Baccarelli nasceu em 1931, Muzambinho (MG), e iniciou sua trajetória na música aos 12 anos, ingressando no Seminário em São Sebastião do Paraíso (MG). Aos 15 anos, assumiu a regência do coro da cidade, enquanto estudava para se tornar padre e especialista em música sacra. Em 1960, abandonou o sacerdócio e fundou o Coral Baccarelli. Em 1994, o grupo recebeu prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte.

O Instituto Baccarelli, uma associação civil sem fins lucrativos, surgiu após o maestro se sensibilizar com o incêndio ocorrido na favela Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Acompanhando as notícias, Baccarelli resolveu criar um projeto que pudesse ajudar as crianças da comunidade.

Em uma pequena sala na Vila Mariana, ele começou a oferecer aulas de instrumentos. Em 2005, o projeto passou a ocupar uma antiga fábrica de sucos em Heliópolis e, em 2009, ganhou sede própria na Estrada das Lágrimas.

O instituto trabalha atualmente com 1.200 crianças e jovens da comunidade e mantém grupos, como a Sinfônica Heliópolis e o Coral da Gente, que se apresentam no Brasil e já realizaram turnês internacionais.

Agência BrasilAdriana MagalhãesSandy Swamy