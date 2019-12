Morre Bira, baixista do programa do Jô Soares, aos 85 anos em SP

O músico baiano Ubirajara Penacho dos Reis, mais conhecido como Bira do "Programa do Jô", morreu na manhã deste domingo (22), aos 85 anos. A informação foi confirmada por familiares.

Bira, que foi durante anos baixista do Sexteto de Jô Soares na TV, banda formada por Tomati (guitarra elétrica), Osmar Barutti (piano), Chiquinho Oliveira (trompete), Derico (saxofone) e Miltinho (bateria), era dono de uma risada inconfundível, que conquistou o público.

O músico faleceu em decorrência de uma parada cardíaca. Ele foi internado na última sexta-feira (20) no Hospital Sancta Maggiore, na Mooca, São Paulo, depois de sofrer um AVC.



Foto: Divulgação/TV Globo

Nas redes sociais de Bira, um comunicado assinado pela produtora RCS Music e familiares do baixista pediu que os fãs rezassem por ele na ocasião.

Em entrevista exclusiva ao programa Tricotando, Bira contou como recebeu a notícia sobre o fim do Programa do Jô. "A notícia chegou aqui com um telefonema: 'tal dia, todo mundo na Globo'. 10h, no quinto andar, encontro na mesa um rapaz chamado Otávio, eu trabalhei com ele no SBT. Eu fui pondo a mão na mesa para me sentar, ele falou: 'O Programa do Jô acabou'. Eu dei risada. A vida lá dentro só tinha riso", contou ele.

TV Fama