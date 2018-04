Morena Baccarin vem ao Brasil para tour de 'Deadpool 2'

Morena Baccarin, a brasileira que é uma das estrelas de Deadpool 2, virá ao Brasil divulgar o novo filme do herói desbocado, que estreia dia 17 de maio. A atriz participará de eventos nos dias 6 e 7 de maio em São Paulo, em local ainda não divulgado.



Morena Baccarin e Ryan Reynolds em Deadpool 2 (Foto: Divulgação/Sony)



Na trama, Morena é Vanessa Carlysle, a namorada de Deadpool (Ryan Reynolds) e uma das poucas pessoas que (quase) consegue manter o engraçadinho na linha. No novo longa, ele monta um novo grupo, o X-Force, com vários outros heróis que não levam tanta fé assim no "chefe".

No novo filme, Deadpool também vai bater de frente com Cable (Josh Brolin), que, aparentemente, quer assassinar o garoto vivido por Julian Denninson (de A Incrível Aventura de Rick Baker). Tanta confusão acaba fazendo com ele seja forçado a pensar em amizade e família, e, claro, novas maneiras de colocar ordem nas coisas com seu jetinho pouco delicado.



Morena Baccarin em Deadpool 2 (Foto: Divulgação / Sony)



Nascida no Rio, Morena vive nos Estados Unidos desde criança e participou de séries como a cultuadíssima Firefly. Atualmente ela é uma das personagens principais de Gotham, onde trabalha do lado de Ben McKenzie, com quem é casada na vida real e tem uma filha, Frances, de 2 anos. Ela é mãe ainda de um menino, Julius, de 4 anos.

