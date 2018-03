Monique Alfradique sobre papel acima do peso: 'falta de autoestima'

Monique Alfradique já tem data para entrar no elenco de Deus Salve o Rei. Glória, a personagem da atriz, ingressará no capítulo de terça-feira (13) e será apresentada como a namorada do pintor oficial do reino, Osiel (Rafael Primot).

Para interpretar um jovem acima do peso, Monique tem usado enchimentos no corpo e conta que sua personagem é uma jovem que se sente infeliz e insegura. Sua mãe, Naná (Betty Gofman), combate suas tentativas de seguir dietas estapafúrdias.



Foto: Divulgação/Globo

Monique acredita que o visual de Glória é fundamental para a composição da personagem. Ela usa peças em sobreposições no figurino e, no cabelo, um aplique para fazer as tranças. “Me ajuda muito a buscar a postura dela, que é mais curvada não só pela sobreposição como pela falta de autoestima”, diz.

Quem