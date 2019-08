Modelo plus size Ashley Graham anuncia gravidez do primeiro filho

A modelo plus size americana Ashley Graham , 31, acaba de anunciar que está grávida de seu primeiro filho. A modelo é casada com o cineasta e diretor de cinema americano Justin Ervin, 30.

"Nove anos atrás, me casei com o amor da minha vida. Tem sido a melhor jornada com a minha pessoa favorita no mundo! Hoje, nós nos sentimos tão abençoados, gratos e animados de celebrar que a nossa família está crescendo. Feliz aniversário de casamento, Justin! A vida está a ponto de ficar ainda melhor", disse ela na legenda de um vídeo publicado nas redes sociais.



Foto:Reprodução/Instagram

Ashley tem encabeçado campanhas de conscientização sobre o corpo e valorização das curvas. Em 2016, ela foi destaque da edição de 52 anos da revista Sports Illustrated ao posar com biquínis tamanho 44. Daquele momento em diante, ganhou mais os holofotes.

Ela também se tornou a modelo plus size mais bem paga do mundo, de acordo com a revista Forbes, com cerca de R$ 20 milhões adquiridos por ano.

TV FAMA