Millie Bobby Brown receberá o mesmo salário que adultos em 'Stranger Things'

Após uma renegociação com a Netflix, a atriz Millie Bobby Brown, conhecida por interpretar a Eleven na série "Stranger Things", teve seu pagamento equiparado com os dos adultos na produção para a próxima temporada. Antes, ela tinha um salário na mesma faixa que os demais adolescentes.

O combinado era que Bobby Brown recebesse apenas US$ 25 mil (aproximadamente R$ 84,1 mil) por cada episódio. Esse valor já representaria um aumento de US$ 1 mil por capítulo (cerca de R$ 3,3 mil), se comparado à segunda temporada.

Foto: Reprodução/Netflix

No entanto, segundo o site de celebridades "TMZ", a atriz conquistou um bônus ainda mais exorbitante que levou seu pagamento para US$ 350 mil (cerca de R$ 1,1 milhão) por episódio. Com isso, seu salário se equipara aos de David Harbour, que encarna o xerife Jim Hopper, e Winona Ryder, como Joyce Byers, mãe do personagem Will Byers, vivido por Noah Schnapp.

Aliás, tanto o Schnapp como os demais atores mirins, Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), e Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), também tiveram contratos renegociados, ainda que não tenham sido agraciados com aumentos na mesma proporção que Bobby Brown. Eles devem ganhar cerca de US$ 250 mil por cada capítulo da série de fantasia, ainda segundo o "TMZ".

Em março, a Netflix se viu em meio à polêmica sobre a diferença salarial entre Claire Foy, a atriz que dá vida à rainha Elizabeth II na série "The Crown", e o ator Matt Smith, o príncipe Philip. De acordo com dois produtores, Foy recebeu menos por seu papel nas duas primeiras temporadas do que o colega de cena.

O Globo