Miley Cyrus ficará sem falar nas próximas semanas após cirurgia

Os fãs de Miley Cyrus, 26, vão ter que ficar algumas semanas sem ouvir a artista cantar. Tudo porque, de acordo com a revista People, ela precisou passar por uma cirurgia nas cordas vocais e a recuperação envolve silêncio total nos próximos dias.

Fontes contaram à publicação que o problema nas cordas vocais da cantora existe já há muito tempo, mas só foi descoberto após sua internação por uma amigdalite em outubro. Segundo a revista, Cyrus já deixou o hospital e está em período de repouso.



Miley Cyrus - Foto: Reprodução/Instagram

Em seu Instagram, Cyrus publicou recentemente uma foto fazendo exercícios físicos e afirmou que está descansando a voz. "Em descanso vocal, mas não do corpo", escreveu na ocasião. Segundo as fontes da revista, os planos musicais da cantora foram adiados para 2020, previsão de quando estará totalmente recuperada.

A primeira internação da voz de "Mother's Daughter" foi quando ela revelou, também, o relacionamento com Cody Simpson, 22. O novo namorado foi filmado pela artista enquanto cantava para ela no hospital.

Mas a voz de Cyrus poderá ser ouvida logo mais, quando o longa "As Panteras" for lançado nos cinemas no dia 14 de novembro. Isso porque a artista compõe a trilha sonora do filme, ao lado de Ariana Grande e Lana Del Rey, que gravaram a música tema "Don't Call Me Angel". Outro nome presente na trilha do reboot é Anitta, que canta a faixa exclusiva "Pantera".

Folhapress