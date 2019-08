Miley Cyrus envia buquê de maconha ao ex-marido de Carter

Pode até ser o mais comum entre os casais, porém, quando se trata da modelo Kaitlynn Carter , separação nem sempre significa discussão. Ela é recém-separada de Brody Jenner , irmão do clã Kardashian, e resolveu enviar ao ex-marido um presente pra lá de especial para celebrar seu aniversário de 36 anos.

O jovem recebeu um buquê de maconha não só em nome de Kaitlynn, mas como também de Miley Cyrus ! A cantora foi apontada como novo affair da modelo. "Gostaríamos de te desejar um feliz aniversário! Te amamos!", dizia o cartão enviado pelas duas. "Vocês realmente se superaram! Me presentearam com a minha melhor companhia! Nunca vi um desses na vida!", celebrou Brody ao mostrar o presente nos Stories do Instagram.

Foto:Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Miley também e recém-separada de Liam Hemsworth, e foi flagrada aos beijos com a influencer e modelo Kaitlynn Carter, quando as duas estavam curtindo uma viagem pela Itália, junto com a irmã de Miley, Brandi Cyrus.

Em imagens divulgadas com exclusividade pelo site Entertaiment Tonight, Miley e Kaitlynn trocam carinhos e beijos enquanto tomam sol. No Instagram, a modelo compartilhou cliques da viagem nos quais aparece ao lado da cantora - clique aqui para ver.

O fim do casamento, que durou oito meses, foi confirmado na noite de sábado (10) pela revista People - quase ao mesmo tempo em que as fotos foram divulgadas.

TV FAMA