A digital influencer Mileide Mihaile surpreendeu seguidores do Instagram nesta quinta-feira (18) ao publicar uma foto em que aparece usando um vestido e mostrar algumas “dobrinhas” nas costas.



Foto: Reprodução/Instagram

Ex-esposa do cantor Wesley Safadão, Mileide fez carão e caprichou na pose da foto feita dentro de um elevador. A cearense estava usando um vestido curtinho, prateado e brilhante. No reflexo do espelho, os seguidores conseguiram ver o detalhe no corpo da morena.

“Acho tão positivo isso, postar a foto natural. Se fossem outras blogueiras teriam arrumado a pose para não ficar dobra nas costas ou usariam de photoshop”, disse uma seguidora.

Mileide respondeu o elogio e defendeu sua escolha: “Eu sou assim, natural vibes com umas gordurinhas delícia nas costas”.

“Mulher tem que ter dobrinhas sim”, comentou mais uma fã. “Poxa, que coxa”, também elogiou uma seguidora pelas belas pernas de Mileide.

Na última quarta-feira (17), a influencer confirmou que terminou o namoro com o cantor Wallas Arrais, com quem estava desde abril. O casal havia informado, inicialmente, que estavam dando um tempo no relacionamento, mas depois anunciaram o fim definitivo da relação.

FolhapressMaria Clara EstrêlaSandy Swamy