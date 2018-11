Mickey Mouse completa 90 anos no final de semana; veja curiosidades

Mickey Mouse, que deu vida a Disney World, completa 90 anos no próximo domingo (18). Sua longa história, iniciada em 18 de novembro de 1928, é repleta de curiosidades, como o fato de já ter comparecido a duas premiações do Oscar e de ser o primeiro personagem animado do mundo a ter produtos licenciados.

O ratinho animado tinha tudo para ser um coelho. Walt Disney (1901-1966) chegou a criar Oswald, o coelho sortudo, mas seu patrão na época tomou a ideia para si. Decepcionado, Walt criou um ratinho chamado Mortimer. Foi sua mulher, Lilian Boudns (1925 a 1966 ), quem sugeriu o nome Mickey.

O primeiro desenho criado para o personagem se chama "Plane Crazy" ("Avião Maluco"), hoje disponível no YouTube. O marco dos 90 anos de Mickey, no entanto, é o curta "Steamboat Willie", que estreou nos cinemas em 18 de novembro de 1928, em Nova York.

Mickey Mouse é uma animação, mesmo assim, participou da cerimônia do Oscar duas vezes. Em 1998, o personagem subiu ao palco para entregar um envelope ao ator Tom Selleck. Já em 2003, Mickey voltou a aparecer na cerimônia como animação ao lado da atriz Jennifer Garner.

Ele foi o primeiro personagem de desenhos animados a ser amplamente licenciado. O primeiro livro de Mickey Mouse foi publicado em 1930 e a Ingersoll Watch Company produziu o primeiro relógio do Mickey em 1933. Hoje, a linha de produtos é infinita.

