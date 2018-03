'Melhor companhia', declara marido de Anitta

Depois de curtirem dias de folga nos Estados Unidos, a cantora Anitta e o empresário Thiago Magalhães chegaram no Havaí. Nesta quinta-feira (1º), ele compartilhou uma foto dos dois por lá e se declarou. "Minha melhor companhia", escreveu ele na legenda da imagem.

Antes, ela e o marido se divertiram na neve e foi a vez dela ser fofa. "Nós nunca paramos", se derreteu.

Ainda na neve, Anitta falou sobre o frio e a neve que estava caindo no local. Agasalhada, Anitta chegou a sair com o rosto coberto e brincou, pedindo dicas de look para as amigas blogueiras.

"Queria dizer para as minhas amigas blogueiras, que eu sigo e tal, que eu não entendo vocês, não. Porque vocês postaram foto esquiando com umas roupinhas, amor, apertadinhas, umas roupinhas fininhas, e eu estou aqui quase o Fofão", disse a cantora.

"Elas postaram foto com uns looks lindos, fininhos, barriguinha semi de fora para esquiar, e eu estou aqui parecendo que estou indo fazer campanha do agasalho e levei todos os agasalhos no corpo de uma vez. Eu queria saber o segredo porque eu estou quase congelando aqui", brincou Anitta.

