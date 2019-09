Meghan posta mensagem de aniversário ao príncipe Harry

A duquesa Meghan Markle, 38, usou as redes sociais para fazer uma homenagem ao marido, o príncipe Harry, que completa 35 anos neste domingo (15). "Você é o melhor marido e o mais incrível pai para o nosso filho", disse ela.

Na curta mensagem, a duquesa também afirmou que ele a inspira todos os dias pela forma como luta pelas causas nas quais acredita. Junto à mensagem foi postado um mosaico de fotos do príncipe desde quando ainda era bebê, com a mãe, a princesa Diana, até o nascimento do filho do casal, Archie.

A duquesa Meghan Markle, o príncipe Harry e o filho do casal, Archie. (Foto: Reprodução)



O Instagram oficial do príncipe William e da duquesa de Cambridge, Kate Middleton, também postou uma mensagem parabenizando Harry pelo aniversário, assim como a página da família real britânica.

Harry iniciará em breve uma série de visitas internacionais, incluindo ao projeto de remoção de minas terrestres em Angola, que foi destaque em umas das fotografias mais famosas de sua mãe, a falecida princesa Diana. Ele também passará pela Cidade do Cabo, na África do Sul, Malauí e Botsuana.

A viagem será a primeira oficial em família do duque e da duquesa de Sussex. Meghan, ex-atriz norte-americana, teve Archie, seu primeiro filho, em maio. O arcebispo Desmond Tutu estará entre as pessoas que o casal vai encontrar durante a visita. A viagem acontecerá entre 23 de setembro e 2 de outubro.