Após longa viagem pela África do Sul, Meghan Markle e o Príncipe Harry protagonizarão um documentário que dará uma rara visão dos bastidores da recente jornada do casal real pelo país.



Chamado de Harry & Meghan: An African Journey, o documentário, que estreia no próximo domingo no Reino Unido pela ITV, também abordará temas sensíveis como a maternidade da Duquesa de Sussex que, em vídeo, admitiu não estar sendo fácil. Meghan Markle decidiu abrir o coração e falar sobre as pressões de ser uma nova mãe aos olhos do público.

"Qualquer mulher, especialmente quando está grávida, fica muito vulnerável, e isso foi realmente desafiador. E quando você tem um recém-nascido, você sabe. É muita coisa”, disse ela, adicionando: “Então você acrescenta isso apenas tentando ser uma nova mãe ou tentando ser uma pessoa recém-casada. Agradeço por perguntar, porque poucas pessoas perguntaram se eu estou bem, mas é uma coisa muito real estar por trás dos bastidores.”

O entrevistador ainda perguntou se "seria justo" dizer que ela "não está realmente bem, e que isso tem sido realmente uma luta?". A Duquesa de Sussex foi direta na resposta: "Sim".



O príncipe Harry também decidiu se abrir, no documentário, sobre as pressões de seu papel na realeza britânica. Em um teaser recentemente divulgado, por exemplo, ele fala sobre a morte de sua mãe, a princesa Diana, dizendo que é uma “ferida aberta”.

Em sua viagem à África, ele chegou a fazer ações e visitar os mesmos lugares que Diana visitou nos anos 90.

"Toda vez que vejo uma câmera, toda vez que ouço um clique, toda vez que vejo um flash, isso me leva de volta", disse ele, relembrando o acidente de Diana: "Nesse aspecto, é o pior lembrete de sua vida"

“Estar aqui agora 22 anos depois, tentando terminar o que ela começou, é incrivelmente emocionante. Mas tudo o que faço me lembra dela. Como eu disse - com o papel, com o trabalho e o tipo de pressão que vem com isso, eu me lembro das coisas ruins", finalizou.

