Meghan e Príncipe Harry devolvem presentes de casamento

O Príncipe Harry e Meghan Markle devolveram mais de R$ 35 milhões em presentes de casamento. O mais novo casal real não pode aceitar mimos de empresas para não associar seus nomes e nenhuma marca.

Segundo o jornal inglês "The Express", funcionários do palácio de Kensington estão trabalhando duro para entregar de volta as lembrancinhas aos remetentes.

Foto: Divulgação/Palácio de Kensington

Um exemplo foi a empresa Bags of Love, que teria enviado um conjunto de biquíni e sunga personalizado para que os dois usassem em sua lua de mel.

Vale destacar que os presentes vindos de pessoas físicas podem ser aceitos, mas são bem-vindos apenas se os membros da família real conhecerem o doador pessoalmente. Tudo isso por uma questão de segurança.

Famosidades