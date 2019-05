Megan Fox revela que não conhecia 'Barrados no Baile' até encontrar marido

A atriz Megan Fox revelou que não conhecia a série ‘Barrados no Baile’ (1990-2000) quando conheceu o atual marido, pai de seus três filhos e protagonista da produção, o ator Brian Austin Green. Na entrevista à revista People na qual tornou público seu desconhecimento prévio ao trabalho do marido, Fox também disse que até hoje nunca assistiu a nenhum episódio da obra que a fama de seu companheiro.



Megan Fox e Brian Austin Green (Foto: Getty Images)



A falta de interesse de Fox com os trabalhos de Green foi primeiramente comentados por ele na mesma entrevista, com a atriz apenas balançando a cabeça, constrangida, para confirmar as alegações.

“Quando nos conhecemos a Megan dizia que eu me parecia com o Justin Timberlake. Era só com isso que ela se importava”, disse. “A irmã mais velha dela era uma grande fã de ‘Barrados no Baile’, mas a Megan nem conhecia a série”, expôs o ator.



A foto do elenco de Barrados no Baile compartilhada por Gabrielle Carteris, com a presença de Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Brian Austin Green, Tori Spelling e Shannen Doherty (Foto: Instagram)



Green deu vida ao personagem David Silver ao longo dos dez anos de exibição de ‘Barrados no Baile’ e retornará ao personagem no revival que está sendo atualmente gravado para a produção. Ele e Fox estão casados desde 2010 e são pais de Noah (6 anos), Bodhi (5 anos) e Journey (2 anos).

O ator e a atriz chegaram a dar início a um processo de divórcio em 2015, mas eles retomaram o casamento em 2016, quando ela ficou grávida do filho caçula. O ator também tem um filho de 17 anos chamado Kassius Lijah, fruto de um relacionamento prévio com a atriz Vanessa Marcil.

